الثلاثاء 09 أبريل 2024
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مصر

مصدر أمنى: بدء تفعيل خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية عن بدء تفعيل خطة تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى رفع درجات الاستعداد القصوى بكل قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء لتأمين الاحتفالات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.


ونوه المصدر الأمني إلى تكثيف الانتشار الأمني بالشوارع والميادين الرئيسية، والحدائق العامة، والمتنزهات، ودور السينما، والمراسي النيلية، والتي يقبل عليها المواطنون خلال الاحتفالات؛ وذلك من خلال الانتشار المكثف للأقوال والارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني بمحيط كل المنشآت المهمة والحيوية بالدولة ودور العبادة.


وأضاف أنه تم كذلك تكثيف الانتشار العام لرجال الإدارة العامة للمرور بالطرق والمحاور السريعة، مع توقع سفر العديد من المواطنين إلى المدن الساحلية، لقضاء فترة الأعياد بها، أو بمحافظاتهم الأصلية لقضاء عطلة العيد برفقة ذويهم، فضلًا عن نشر سيارات الإغاثة المرورية العاجلة على الطرق والمحاور السريعة؛ لتقديم المساعدة للمواطنين والحفاظ على سلامة المواطنين من مرتادي الطرق.

خطة "الداخلية" لتأمين احتفالات عيد الفطر والقيامة وشم النسيم

وتابع أنه تم الدفع بعناصر الشرطة النسائية في ميادين وسط القاهرة الكبرى، وكذلك الميادين الكبرى بالمحافظات، بالإضافة إلى الدفع بقوات التدخل السريع بجميع المحاور الرئيسية؛ للحفاظ على الأمن العام والنظام، ومكافحة الجريمة بكل أشكالها وصورها، وتوفير مناخ آمن يستمتع فيه المواطنون بأجواء العيد.

وأشار المصدر الأمني إلى أن رجال الإدارة العامة لشرطة التموين بدأوا في شن حملات موسعة استهدفت تكثيف الرقابة على الأسواق؛ لضبط المتلاعبين بالأسعار، ومواجهة جرائم الغش التجاري، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع ورصد حركة تداول السلع خلال فترة العيد، بالإضافة إلى قيام رجال إدارة شرطة المرافق بشن حملات مكثفة؛ لمنع افتراش الباعة الجائلين للطريق العام ورفع كل الإشغالات، بما يضمن التصدي الحاسم لأي محاولات قد تعكر صفو احتفالات المواطنين بالعيد.

غرف عمليات النجدة

ولفت إلى رفع درجات الاستعداد بغرف عمليات النجدة على مستوى الجمهورية؛ لتلقي استغاثات وبلاغات المواطنين، والاستجابة لها والتعامل معها بشكل فوري، بالإضافة إلى التواجد الأمني الميداني الفعال للمستويات الإشرافية والقيادية؛ لمتابعة سير الأداء الأمني، والتأكيد على القوات بضرورة التحلي باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، مع حُسن معاملة المواطنين.

وشدد المصدر الأمني على تنفيذ توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ خطة تأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، لاسيما للمواقف الطارئة، باعتبارها أحد ثوابت الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد عقد أمس الإثنين، اجتماعًا مع عدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)؛ لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين.

 القطاعات الأمنية 

ووجه وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن تقديره لجهود رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية في المهام الموكلة إليهم، الأمر الذي حقق نجاحات وإنجازات متميزة، أسهمت في إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها، رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.

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وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خطط تأمين المواطنين أثناء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وتزامنه مع عيد القيامة المجيد، واحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم؛ وذلك على كل المستويات والأصعدة، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أي مظاهر للخروج على القانون،  بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الأمان، ويُبرز الوجه الحضاري للبلاد، وأكد ضرورة مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين، وتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة، مشددًا على أهمية التواجد الأمني الميداني الفعال والمظهر الانضباطي للقوات، مع الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين.

مصدر أمني الداخلية عيد الفطر المبارك المدن الساحلية سيارات الاغاثة المرورية

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