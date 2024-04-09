الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

صحف القاهرة: الجهود المصرية لا تتوقف لوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات باستمرار

غزة
غزة

 ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الجهود المصرية لا تتوقف من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات بصورة مستمرة وكافية لإعاشة أكثر من 2.5 مليون إنسان يعيشون في القطاع، ولا تتوقف الاتصالات المصرية مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية من أجل التهدئة والعمل بجدية نحو التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، والحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حل الدولتين

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان "حل الدولتين.. الطريق لأمن واستقرار المنطقة"- أنه في هذا الإطار، جاء تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطورة الأوضاع الإنسانية التي تصل إلى حد المجاعة في قطاع غزة بما يحتم تضافر الجهود الدولية دون إبطاء للضغط من أجل الإنفاذ الفوري للمساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق القطاع على نحو كافٍ، وضرورة تكثيف العمل الدولي لوقف إطلاق النار ووقف التصعيد العسكري وضرورة حماية المدنيين، والرفض التام لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.

وأكدت الصحيفة أن حل الدولتين وإقرار وتنفيذ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو جسر العبور نحو أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

الجمهورية المساعدات لإطلاق النار الاتصالات المصرية الأطراف الإقليمية التهدئة العادلة للقضية الفلسطينية

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