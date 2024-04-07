الإثنين 08 أبريل 2024
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عالم

سفير فلسطين في لندن: حصيلة القتلى بغزة أكبر من المعلن عنه

حسام زملط
حسام زملط

قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط اليوم الأحد إن عدد الأشخاص الذين قتلوا في قطاع غزة خلال الصراع الدائر هناك والذي تم الإعلان عنه هو أقل من العدد الحقيقي، حيث أنه لا يزال هناك آلاف الأشخاص في عداد المفقودين.

وأضاف زملط - في تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "أننا ننتظر الأسوأ لأن هناك الآلاف من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض وهناك الآلاف من المفقودين". 

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت مقتل أكثر من 33 ألف شخص في المنطقة خلال الصراع حتى الآن.

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