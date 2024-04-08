الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بلغ 33.7%.. "المركزى" يعلن تراجع معدل التضخم السنوى فى مارس

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي، عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، ليبلغ 33.7% في مارس 2024 مقابل 35.1% في فبراير 2024.

وذكر البنك قي بيانه أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفقا لمؤشراته سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.4% في مارس 2024 مقابل معدلًا شهريًا بلغ 2.5% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 13.2% في فبراير 2024.

تجدر الإشارة إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم سجل معدلًا شهريًا بلغ 1.0% في مارس 2024، مقابل معدلًا بلغ 2.7% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 11.4% في فبراير 2024.

كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.3% في مارس 2024 مقابل 35.7% في فبراير 2024.

البنك المركزي تضخم المستهلكين مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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