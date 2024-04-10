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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: نقف إلى جانب المكسيك عقب أزمة سفارتها بالإكوادور

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تعرب عن تعاطفها مع السفير المكسيكي لدى موسكو إدواردو فيليجاس ميجياس عقب اقتحام سفارة البلاد لدى الإكوادور في 5 أبريل.


وقالت الوزارة - في بيان عقب زيارة السفير المكسيكي للوزارة-: "أعرب الجانب الروسي عن تضامنه مع زملائه المكسيكيين في أعقاب أحداث 5 أبريل المحيطة بالسفارة المكسيكية في الإكوادور".


وأضافت البيان -الذي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية -" أن روسيا تتمنى للدبلوماسيين المكسيكيين المصابين الشفاء العاجل"، مشيرة إلى أن روسيا أكدت مجددا الأهمية غير المشروطة للالتزام باتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، والتي تعتبر حجر الزاوية في تنظيم العلاقات بين الدول.


يذكر أنه في 5 أبريل، اقتحمت الشرطة الإكوادورية السفارة المكسيكية في كيتو واعتقلت نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي جلاس، الذي كان مختبئًا هناك وحصل على حق اللجوء السياسي من جانب السلطات المكسيكية. وقطعت المكسيك علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور، وأجلت جميع موظفيها الدبلوماسيين وعائلاتهم إلى البلاد وأغلقت السفارة. كما تعهدت البلاد باتخاذ إجراءات جنائية ضد الإكوادور في محكمة العدل الدولية.

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