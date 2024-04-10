محافظ قنا يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد عبدالرحيم القنائى

أدى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، وسط جموع من أهالى المحافظة، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب أشرف رشاد الشريف عضو مجلس النواب، والنائب العمدة مبارك عضو مجلس النواب، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، والعميد أ.ح محمد صدقى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجمع غفير من المصلين من أهالى المحافظة .



واستمع محافظ قنا، والمصلون عقب انتهاء الصلاة لخطبة العيد التى ألقاها فضيلة الشيخ حجازى محمد، إمام المسجد والتى تحدث فيها عن ثمرات الصيام وأنه يغفر الذنوب ويزيد الحسنات ويدخل صاحبه من باب الريان في الجنة ويتشفع لصاحبه ويصلح صاحبه، ويشفي الجسد من المرض، ويقرب العبد إلى ربه حتى يبلغ تقوى الله، وحث المصلين على صلة الرحم وتحدث عن فضلها عند الله سبحانه وتعالى واختتمها بالدعاء لمصر بأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.



وعقب انتهاء خطة العيد، تبادل محافظ قنا، وجموع المصلين التهنئة وسط فرحة عارمة من المواطنين، معربا عن أصدق تمنياته لهم بأن يكون عيدًا سعيدًا على الجميع، موجها التهنئة لجموع الشعب المصري ولأبناء محافظة قنا بصفة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله عز وجل بأن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بلادنا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الداودي، أن المحافظة انتهت من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، لمتابعة احتفالات العيد على مدار الساعة، كما تم تجهيز 3208 مساجد، فضلا عن تجهيز 100 ساحة بمختلف قرى ومدن المحافظة طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف، وذلك لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، كما تم وقف إجازات الأطباء واطقم التمريض والعاملين بالمرافق الحيوية بالمحافظة.