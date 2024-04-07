العثور على جثة شاب غريق داخل نهر النيل فى قنا

عثرت شرطة المسطحات، اليوم الأحد، على جثة شاب غريق بجوار مقرهم في مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من شرطة المسطحات بالعثور على جثة شاب غريق بجوار المسطحات في مدينة قوص.

وبعد الفحص تبيَّن العثور على جثة "أحمد. ي. م"، يبلغ من العمر 27 عامًا، غريق في نهر النيل بجوار شرطة المسطحات في مركز قوص، تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.