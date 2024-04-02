الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

1683 مشروعا خدميا بتكلفة 40 مليونا في عهد الرئيس السيسي لأهالي قنا

محافظة قنا
محافظة قنا

هنأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ولايته الرئاسية الجديدة وحلف اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، داعيًا الله عز وجل أن يوفقه، ويكلل جهوده لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة نحو الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها، وتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته والوصول بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وقدم محافظ قنا، بالأصالة عن مواطني محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية، التهنئة للرئيس السيسي، معربا عن اعتزازه وتقديره لما يبذله من جهود حثيثة وانجازات حقيقية على أرض الواقع فى جميع القطاعات.

وأشار الداودى، إلى أن المشروعات التى تحققت في عهد الرئيس السيسي تعد إنجازًا غير مسبوقًا لصالح المواطن المصري، وقد حظيت محافظة قنا خلال المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» التى استهدفت تنفيذ 1683 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه، والتى جرى تنفيذها في 5 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.

قنا محافظ قنا “حياة كريمة” السيسي اشرف غريب الداودي

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