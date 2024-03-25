الإثنين 25 مارس 2024
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محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل

محافظ قنا
محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق، وبحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وسامح بدراوي مدير مديرية الاسكان والمرافق، والدكتورعلاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، وأعضاء لجنة التنمية العمرانية بالمحافظة المشرفين على إعداد تصميمات الكورنيش الجديد وتنفيذه، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 مترعلى الشاطئ الشرقى للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 48.5%، كما تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد بنسبه بلغت 100%، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية ( خط الانحدار الرئيسي) بنسبة 95%، ونسبة تنفيذ المبني الاداري 34%،وبلغت نسبة تنفيذ دورات المياه العامة 75 %، وبلغت نسبة تنفيذ الأكشاك الخرسانية 70%، وبلغت نسبة تنفيذ مبني الكافتيريا 77 %، وبلغت نسبة تنفيذ مبني المطاعم 77 %.،وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل لإجمالي 92 خازوق 80 %.

وأضاف الداودي، أن مشروع تطوير الكورنيش يأتي استمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهى للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

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