محافظ قنا: البدء في أعمال الرصف بمنطقة كلاحين قفط الصناعية

صرَّح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه تم البدء في أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، بمنطقة البوابة الغربية وحتى السوق التجاري، والذي يخدم كلا من: المبنى الإداري للمنطقة الصناعية، السنترال، البنزينة، نقطة شرطة.

وأضاف الداودي، خلال بيان صحفي، بأن أعمال الرصف تتم بطول 1000 متر عبارة عن حارتين كل حارة يبلغ عرضها 9 أمتار، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية حريصة على رفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الداخلية سواء الرئيسية منها أو الفرعية، لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

يأتي ذلك ضمن الخطة الموضوعة؛ للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وبرامج تنمية الصعيد.