الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. الانتهاء من حصر كافة احتياجات قرى مركزي قنا ونجع حمادي

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الانتهاء من حصر كافة احتياجات ومطالب المواطنين بمركزى قنا ونجع حمادى، وكذا إعداد خطة تنموية متكاملة في كافة القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق المطلوبة للمركزين، تمهيدا لبدء دخول المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده صباح، اليوم الاثنين، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولي، بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والعميد أنيس محمد منير من الشعبة الهندسية والعميد هاني الاتربي مدير الحماية المدنية والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وأشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وشاذلي البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والمهندسة غادة محمد مدير إدارة الشئون الهندسية بالمحافظة.

وأضاف محافظ قنا خلال بيان صحفي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام لمحافظة قنا اليوم الاثنين، أن القرى التي تم اختيارها ضمن المرحلة الثانية تمت وفق معايير المبادرة ودراسات توضح القرى الأكثر احتياجا من حيث عدد السكان بها.

 وسيتم تنفيذ المشروعات التي تم التوافق عليها وفق الأولويات لكل قرية، مطالبا الأجهزة التنفيذية بإعداد تقرير دوري مفصل حول انتظام سير العمل بمشروعات «حياة كريمة» والعمل على تذليل أي معوقات أولًا بأول، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتذليل كافة المعوقات التى تعرقل انتظام العمل بالمشروعات المختلفة، من خلال توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، لافتًا إلى تجهيز كافة احتياجات المواطنين.

قنا محافظ قنا محافظة قنا نجع حمادي “حياة كريمة”

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