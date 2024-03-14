الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يشهد مراسم أداء اليمين لمديري الشباب والرياضة والتنظيم والإدارة

محافظ قنا
محافظ قنا

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مراسم أداء اليَمين لكلا من محمد عبد الرحيم  عرفة لتوليه منصب مديرعام مديرية الشباب بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد حسن محمد مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب بمديرية التنظيم والإدارة، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وأحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وجاء نص القسم:"أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل، وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".

ومن جهته؛ قدم محافظ قنا التهنئة لهما بتوليهما مهام منصبهم الجديد، متمنيًا لهما التوفيق في دعم وتطوير منظومة العمل، وبذل الجهد والتفاني وتحمل المسؤولية، موجهًا إياهم بحسن معاملة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن المحافظة تضم مجموعة متميزة من التنفيذيين الذين يعملون وفق رؤية واضحة واستراتيجية تنموية محددة لخدمة المواطن وتحقيق رضاه.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا اشرف غريب الداودي

مواد متعلقة

شاب يقتل زوجته ويصيب نفسه بطلق ناري "على السحور" في قنا

"مياه نجع حمادى": لا مجال لانقطاع المياه خلال شهر رمضان

10 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

مصرع طفلة أثناء عودتها من المدرسة فى قرية "هو" بنجع حمادى

أهالى نجع حمادى يستبدلون "زينة رمضان" بأعلام فلسطين تضامنًا مع غزة (صور)

مدير "تعليم قنا" يفتتح معرض الأنشطة التربوية فى قفط

الأكثر قراءة

قرار عاجل من وزير التموين لأصحاب المخابز البلدية المدعمة

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

القبض على المتهم بسرقة مجوهرات من شقة بمدينة نصر

ضبط مواد مخدرة وأسلحة في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لجميع الصفوف الدراسية بعد التعديل

مارسيل كولر يتوسط لتجديد عقد بيرسى تاو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة