"مياه نجع حمادي": لا مجال لانقطاع المياه خلال شهر رمضان

أعلن المهندس محمود حسين، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، عن استعدادات مكثفة من الشركة لاستقبال شهر رمضان المبارك في أنحاء المدينة.

وقال رئيس فرع الشركة في مدينة نجع حمادي، ان الشركة لا تألو جهدًا من أجل خدمة المواطنين في أنحاء مدينة نجع حمادي وقراها المختلفة، لافتًا إلى إن فرع الشركة بالتنسيق مع جميع العاملين، قد أجرى عمليات الصيانة اللازمة قبل استقبال الشهر الكريم بأيام قليلة.

الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ومراحل الغسيل والتطهير

وأضاف "حسين" في سياق تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ان شركة المياه بقيادة المهندس رجب عرفة خليل، هنالك توجيهات بأن نكون على أتم الاستعداد للشهر المبارك، موضحًا إنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة ومراحل الغسيل والتطهير، إلي جانب صيانة وإصلاح جميع المعدات الاحتياطية والأساسية حتى تكون هنالك معدات بديلة جاهزة وموجودة في حالة حدوث أي أعطال، قائلًا:"لا مجال لانقطاع المياه في شهر رمضان".

إجراء خطة صيانة دورية على جميع محابس الشبكات للتأكد من سلامتها

وأشار مدير فرع الشركة بمركز نجع حمادي خلال تصريحاته، إنه تم وإجراء خطة صيانة دورية على جميع محابس الشبكات للتأكد من سلامتها، لافتًا إلى أنه في حالة حدوث أي أعطال هناك بدائل جاهزة، مشيرًا ان جميع المحطات والمعدات جاهزة وهناك بدائل لجميع المعدات المختلفة في محطات المياه والشبكات.

وأكد أن هنالك تضافر لجهود العاملين في شركة المياه بمركز نجع حمادي، وتستقبل الشركة جميع البلاغات عن الأعطال والاستفسارات من المواطنين من خلال الخط الساخن الذي يستقبل شكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة، موجهًا رسالة للمواطنين بضرورة وقف أي اعمال لرش المياه في الشوارع المختلفة سواء كانت الشوارع الرئيسية أو الجانبية في القرى والنجوع المختلفة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.