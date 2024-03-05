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محافظات

وكيل تعليم قنا يعلن نتيجة الأخصائي المثالي في الاتحادات الطلابية

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الثلاثاء، نتيجة مسابقة الأخصائي المثالي للاتحادات الطلابية للمراحل التعليمية الثلاثة للعام الدراسي 2023-2024، ونظمها توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية بإشراف صابر زيان، مدير عام الشؤون التنفيذية.

وفاز محمد عبادي محمد من مدرسة الشيخ علي شرق الابتدائية، التابعة لإدارة دشنا، بالمركز الأول على مستوى المديرية.

وفازت بالمركز الثاني حنان أبو بكر محمد من مدرسة تحيا مصر (1) التابعة لإدارة قنا التعليمية، كما فازت بالمركز الثالث علياء عثمان يس من مدرسة اللغات الابتدائية بالألومنيوم، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية.

وفي المرحلة الإعدادية، فازت رضوى إبراهيم عبدالمنعم من مدرسة سيدي عبدالرحيم الإعدادية بنين، التابعة لإدارة قنا التعليمية، بالمركز الأول. وفازت بالمركز الثاني غادة جمال عبدالناصر من مدرسة اللغات الإعدادية بالألومنيوم، التابعة لإدارة نجع حمادي. وفازت بالمركز الثالث حنان علي عثمان من مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، التابعة لإدارة أبو تشت التعليمية.

وفي المرحلة الثانوية، فاز محمد مصطفى حسن من مدرسة الجبلاوي الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة قنا التعليمية، بالمركز الأول، وفاز محمد فوزي زكي من مدرسة قفط الثانوية الفنية التجارية المشتركة، التابعة لإدارة قفط التعليمية، بالمركز الثاني، وفاز مصطفى إبراهيم من مدرسة البحري قمولا الثانوية المشتركة، التابعة لإدارة نقاده التعليمية، بالمركز الثالث.

يذكر أن مسابقة الأخصائي المثالي للأتحادات الطلابية جاءت بإشراف أحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية والدكتور سيد مرزوق موجه أول المديرية ومحمود جابر مسؤول الاتحاد.

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