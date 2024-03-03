الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بتخفيضات تصل لـ30%.. محافظ قنا يفتتح معرض أهلا رمضان بمركز قفط

محافظ قنا
محافظ قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد معرض أهلا رمضان بمركز قفط لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد المحافظة وحسن محمد القط مدير عام مديرية التموين، والدكتور ياسر حماد رئيس مركز ومدينة فقط وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إنه جارى التوسع في افتتاح وتجهيز معارض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بكافة المراكز والقرى علي مستوى المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز ومديرية التموين والشركة المصرية لتجارة الجملة والغرفة التجارية بالإضافة إلى منافذ السلاسل التجارية والغذائية المنتشرة بكافة قرى ومراكز المحافظة.

كما ناشد محافظ قنا، الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم، لافتًا إلى تكثيف الرقابة وحملات التموين على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة وجودتها وضبط الأسعار ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع أو إخفاء أى سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين لردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين ومكافحة جشع بعض التجار ومنع الاحتكار في قنا.

التجار معرض أهلا رمضان قنا محافظ قنا أخبار محافظة قنا

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