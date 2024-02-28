الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

فحص 1151 حالة في قافلة طبية لـ"مستقبل وطن" بقنا

قافلة طبية لحزب مستقبل
قافلة طبية لحزب مستقبل وطن

نظَّم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة قنا، قافلة طبية بشرية شملت كل التخصصات الطبية وتوفير العلاج بالمجان بنادي قنا الرياضي لخدمة الأهالي والمرضى وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي ينتهجه حزب "مستقبل وطن" للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وقال عمرو طارق السباعي، أمين تنظيم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة قنا، إن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على ١١٥١ حالة بمختلف التخصصات الطبية وقدمت العلاج لهم بالمجان وذلك في إطار خطة عمل أمانة المحافظة لتغطية المناطق المحرومة بالخدمات الصحية والتعريف بالمبادرات الرئاسية.  

فيما أوضح الدكتور خالد الزمقان، أمين شئون الصحة بحزب "مستقبل وطن" بقنا، أن القافلة ضمت ١٠ تخصصات طبية شارك فيها نخبة من الأطباء ومنها "الباطنة والقلب والجراحة العامة والعظام والأطفال والنساء والتوليد والجلدية " وقامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ ١١٥١ حالة.

قنا حزب مستقبل وطن مستقبل وطن قافلة طبية محافظة قنا

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