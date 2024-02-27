الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

روائح رمضان تهل في قنا.. الفوانيس والبهجة تزين شوارع الصعيد (صور)

الفوانيس في رمضان
الفوانيس في رمضان

بدأت روائح شهر رمضان المبارك تهل في شوارع قري ونجوع ومدن ومراكز قنا، قبل ما يقرب من 15 يومًا على حلول أول أيام الشهر المبارك، من خلال تعليق الزينة وانتشار بائعى الفوانيس.

عدد كبير من شوارع قنا ، شهدت تعليق الزينة الرمضانية التي تربط بين الشوارع والمنازل، فيما بدأ تجار وبائعو الفوانيس في الانتشار بأنحاء المحافظة، وطفت الفوانيس على أغلب الشوارع لتشكل روائح الشهر الكريم، التي تظهر قبل بداية أول ايام الصيام.

في مركز نجع حمادي، ظهرت الروائح الرمضانية لتهل على المواطنين مبكرًا لتملاء الأماكن المختلفة فرحة وبهجة بقدوم شهر الخير، وهو ما أكد أحمد عبدالباسط، أحد أهالي مدينة نجع حمادي خلال حديثه لـ"الدستور".

يقول عبدالباسط، ان روائح شهر رمضان المبارك، ظهرت مبكرًا وتحديدا قبل قرابة اسبوع من كتابة تلك السطور، وذلك رغم ارتفاع اسعار الزينة الرمضانية والفوانيس، قائلًا:"ده شهر بنستناه من السنة للسنة وهو شهر الخير والعطاء والمحبة وللصعايدة طقوس خاصة في الاحتفال بالشهر الكريم والأجواء الرمضانية المعتادة والغير معتادة.

ويشير عبدالباسط خلال حديثه لـ"الدستور"، إلى أن عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية قامت بتعليق الزينة الرمضانية بمشاركة بين المواطنين سواء أصحاب المحلات التجارية أوقاطني وسكان العقارات، قائلًا:"الزينة من الطقوس المعتادة في شهر رمضان".

فيما أكد عبدالمعز طايع، أحد أهالي نجع حمادي، أن الفوانيس قد ظهرت وبدأ رواج بيعها لدي التجار بأنحاء المدينة، سواء الفوانيس الخاصة بالاطفال أو الفوانيس الصاج التي يتم تعليقها في المنازل والشوارع، قائلًا:"رمضان في الصعيد حاجة مختلفة تماما".

محافظة قنا الأيام الاولى من شهر الصيام رمضان قنا شهر رمضان

مواد متعلقة

"التعليم الأخضر منهجية حياة".. لقاء توعوي لوحدة الدعم والتواصل بـ"تعليم نجع حمادي"

قاعات مجهزة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في نجع حمادي وقنا

"تعليم نجع حمادي" تناقش استعدادات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

محافظ قنا يلتقى عددًا من المستثمرين لبحث طلباتهم داخل الديوان

وكيل تعليم قنا يفتتح معرض الصحافة والإعلام التربوي السنوي

27 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الحرة العامة فى قنا

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

عاجل| الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة