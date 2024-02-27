روائح رمضان تهل في قنا.. الفوانيس والبهجة تزين شوارع الصعيد (صور)

بدأت روائح شهر رمضان المبارك تهل في شوارع قري ونجوع ومدن ومراكز قنا، قبل ما يقرب من 15 يومًا على حلول أول أيام الشهر المبارك، من خلال تعليق الزينة وانتشار بائعى الفوانيس.

عدد كبير من شوارع قنا ، شهدت تعليق الزينة الرمضانية التي تربط بين الشوارع والمنازل، فيما بدأ تجار وبائعو الفوانيس في الانتشار بأنحاء المحافظة، وطفت الفوانيس على أغلب الشوارع لتشكل روائح الشهر الكريم، التي تظهر قبل بداية أول ايام الصيام.

في مركز نجع حمادي، ظهرت الروائح الرمضانية لتهل على المواطنين مبكرًا لتملاء الأماكن المختلفة فرحة وبهجة بقدوم شهر الخير، وهو ما أكد أحمد عبدالباسط، أحد أهالي مدينة نجع حمادي خلال حديثه لـ"الدستور".

يقول عبدالباسط، ان روائح شهر رمضان المبارك، ظهرت مبكرًا وتحديدا قبل قرابة اسبوع من كتابة تلك السطور، وذلك رغم ارتفاع اسعار الزينة الرمضانية والفوانيس، قائلًا:"ده شهر بنستناه من السنة للسنة وهو شهر الخير والعطاء والمحبة وللصعايدة طقوس خاصة في الاحتفال بالشهر الكريم والأجواء الرمضانية المعتادة والغير معتادة.

ويشير عبدالباسط خلال حديثه لـ"الدستور"، إلى أن عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية قامت بتعليق الزينة الرمضانية بمشاركة بين المواطنين سواء أصحاب المحلات التجارية أوقاطني وسكان العقارات، قائلًا:"الزينة من الطقوس المعتادة في شهر رمضان".

فيما أكد عبدالمعز طايع، أحد أهالي نجع حمادي، أن الفوانيس قد ظهرت وبدأ رواج بيعها لدي التجار بأنحاء المدينة، سواء الفوانيس الخاصة بالاطفال أو الفوانيس الصاج التي يتم تعليقها في المنازل والشوارع، قائلًا:"رمضان في الصعيد حاجة مختلفة تماما".