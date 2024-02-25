الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

قاعات مجهزة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في نجع حمادي وقنا

وزاره التربيه والتعليم
وزاره التربيه والتعليم

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تخصيص قاعات مجهزة  لطلاب مرحلة الشهادة الإعدادية ومرحلة الشهادة الثانوية العامة بإدارتى قنا ونجع حمادى وذلك استعدادًا لاستقبال القوافل التعليمية التي تستقبلها المديرية يومي الخميس29 فبراير والجمعة 1 مارس 2024م، وتضم مجموعة من أفضل خبراء التدريس بالقنوات والمنصات التعليمية الموفدين من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير تعليم قنا اليوم الاحد بمكتبه بحضور وكيل المديرية ومديرو عموم المديرية ومديرو عموم الادارات التعليمية ومدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية

أشار وكيل الوزارة إلي ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال القوافل التعليمية، من خلال تجهيز القاعات بالإمكانيات اللازمة 
لتوفير المناخ المناسب للطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم للإدارات التى تستقبل القوافل وتذليل العقبات التي قد تواجه سير القوافل التعليمية على مدار اليومين.

وأوضح، أنه يتم استقبال طلاب مدارس إدارات قفط ونقاده وقوص بادارة قنا التعليمية، وطلاب مدارس الوقف ودشنا وفرشوط وأبوتشت بادارة نجع حمادى التعليمية، حيث من  المقرر أن تصل القوافل التعليمية للطلاب بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة قنا المرحلة الثانية وهما (قنا ونجع حمادي).

وأضاف وكيل الوزارة، أن القوافل التعليمية تهدف فى الأساس إلى النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.

 

قنا وكيل تعليم قنا تعليم قنا محافظة قنا محافظ قنا

مواد متعلقة

"تعليم نجع حمادي" تناقش استعدادات القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة

طرح قطعة أرض لإقامة مركز تجارى وسط قنا

بخصومات 30%.. محافظ قنا يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز الوقف

محافظ قنا: وفرنا 39 ألف فرصة عمل للشباب بالقطاعين الحكومي والخاص

رسوب أكثر من نصف طلاب الدفعة الأولى بـ"طب جنوب الوادى"

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بقنا

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

عاجل.. منصف سليمان: إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط يونيو المقبل (حوار)

سعر الذهب اليوم يواصل الانخفاض في السوق المحلي.. وهذا سعر عيار 21

بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم