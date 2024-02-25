قاعات مجهزة لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في نجع حمادي وقنا

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تخصيص قاعات مجهزة لطلاب مرحلة الشهادة الإعدادية ومرحلة الشهادة الثانوية العامة بإدارتى قنا ونجع حمادى وذلك استعدادًا لاستقبال القوافل التعليمية التي تستقبلها المديرية يومي الخميس29 فبراير والجمعة 1 مارس 2024م، وتضم مجموعة من أفضل خبراء التدريس بالقنوات والمنصات التعليمية الموفدين من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير تعليم قنا اليوم الاحد بمكتبه بحضور وكيل المديرية ومديرو عموم المديرية ومديرو عموم الادارات التعليمية ومدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية

أشار وكيل الوزارة إلي ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال القوافل التعليمية، من خلال تجهيز القاعات بالإمكانيات اللازمة

لتوفير المناخ المناسب للطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم للإدارات التى تستقبل القوافل وتذليل العقبات التي قد تواجه سير القوافل التعليمية على مدار اليومين.

وأوضح، أنه يتم استقبال طلاب مدارس إدارات قفط ونقاده وقوص بادارة قنا التعليمية، وطلاب مدارس الوقف ودشنا وفرشوط وأبوتشت بادارة نجع حمادى التعليمية، حيث من المقرر أن تصل القوافل التعليمية للطلاب بقري المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة قنا المرحلة الثانية وهما (قنا ونجع حمادي).

وأضاف وكيل الوزارة، أن القوافل التعليمية تهدف فى الأساس إلى النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.