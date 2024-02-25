الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يلتقى عددًا من المستثمرين لبحث طلباتهم داخل الديوان

محافظ قنا
محافظ قنا

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع بعض أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية بـ"كلاحين قفط" عددا من المشكلات التي تواجههم لإيجاد الحلول المناسبة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وحمدى حسين مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، ومحمد عزت مدير فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا، وعبدالرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة ومحمود سلوم مدير المنطقة الصناعية وممثلى شركة الكهرباء.

واستمع محافظ قنا لعدد من الشكاوى، ووجه على الفور مسئولي الجهات المختصة بدراستها وحلها في أسرع وقت، مؤكدًا أن ملف الاستثمار يُعد أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لخلق مناخ استثماري جاذب للمستثمرين بهدف زيادة نسب التشغيل وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى الدخل بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا منذ توليه مهام منصبه، حرص على تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، والعقبات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.

قنا أخبار محافظ قنا محافظة قنا نجع حمادي المستثمرين

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