إصابة 9 جراء انقلاب سيارة ميكروباص في جنوب قنا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية كرم عمران، التابعة لدائرة مركز قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية كرم عمران مركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص جاري نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية كرم عمران مركز قنا، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.