الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

يوفر فرص العمل للشباب.. محافظة قنا بصدد تنفيذ مشروع إنشاء مركز خدمي حضاري

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع وفد مؤسسة تروس مصر للتنمية، الإجراءات التى تم اتخاذها في سبيل تنفيذ مشروع إنشاء مركز خدمي حضاري بنقادة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، واحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وخالد بهيج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ورضا منصور المدير المالي بالمؤسسة، عبد الرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، ومحمد محمود رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بنقادة، وحسانية محسب مدير المشروعات بالجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه سيتم إنشاء مركز خدمي حضاري على مساحة 10 آلاف متر مربع يضم ( سوق تجاري، منطقة خدمات إدارية ومكتبية، مكتبة، مسرح، حضانة، مبنی حرفی، مبنى ترفيهى، صالة ألعاب رياضية) بمنطقة الشيخ حسين بجوار العمارات السكنية بمركز نقادة.

وقال الداودي، إن إنشاء مركز خدمي حضاري يأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة للمساهمة فى تطوير جودة الحياة من خلال المشروعات التنموية التى ترسخ لقيمة العمل التطوعي، وتقديم الخدمات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والتعاون جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، ذكرت المدير المالي لمؤسسة تروس مصر للتنمية إحدى المؤسسات الأهلية العاملة على تنمية المجتمع وتهدف إلى دراسة الاحتياجات واقتراح المشروعات التنموية والتنسيق مع الجهات المعنية، أن المؤسسة أطلقت مبادرة تحت شعار "تناغم " تهدف إلى خلق نموذج قابل للتعميم لتكاتف جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية لاختيار مركز بالمحافظة ليكون نموذج يحتذى به.

قنا محافظ قنا محافظة قنا مشروع في قنا مشروعات قنا

مواد متعلقة

27 فرصة عمل للشباب بالمنطقة الحرة العامة فى قنا

محافظ قنا: طرح 25 ألف دجاجة بأسعار تنافسية تزامنا مع حلول شهر رمضان

طرح قطعة أرض لإقامة مركز تجارى وسط قنا

بخصومات 30%.. محافظ قنا يفتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز الوقف

محافظ قنا: وفرنا 39 ألف فرصة عمل للشباب بالقطاعين الحكومي والخاص

الأكثر قراءة

كلمات تهز العالم.. آخر ما قاله الجندى الأمريكى قبل حرق نفسه أمام سفارة إسرائيل

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

مَن هو آرون بوشنيل الجندى الذى أحرق نفسه أمام السفارة الإسرائيلية؟

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

3 مرشحين لخلافة يورجن كلوب فى تدريب ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة إسرائيل.. بيانات الاحتلال تثبت محاولات تجويع شعب غزة والإبادة الجماعية

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟