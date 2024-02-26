يوفر فرص العمل للشباب.. محافظة قنا بصدد تنفيذ مشروع إنشاء مركز خدمي حضاري

بحث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مع وفد مؤسسة تروس مصر للتنمية، الإجراءات التى تم اتخاذها في سبيل تنفيذ مشروع إنشاء مركز خدمي حضاري بنقادة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحمدى حسين مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة، واحمد أبو المجد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وخالد بهيج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ورضا منصور المدير المالي بالمؤسسة، عبد الرحيم محمد مدير إدارة الاستثمار، ومحمد محمود رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بنقادة، وحسانية محسب مدير المشروعات بالجمعية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه سيتم إنشاء مركز خدمي حضاري على مساحة 10 آلاف متر مربع يضم ( سوق تجاري، منطقة خدمات إدارية ومكتبية، مكتبة، مسرح، حضانة، مبنی حرفی، مبنى ترفيهى، صالة ألعاب رياضية) بمنطقة الشيخ حسين بجوار العمارات السكنية بمركز نقادة.

وقال الداودي، إن إنشاء مركز خدمي حضاري يأتى فى إطار حرص المحافظة على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة للمساهمة فى تطوير جودة الحياة من خلال المشروعات التنموية التى ترسخ لقيمة العمل التطوعي، وتقديم الخدمات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أهمية دور منظمات المجتمع المدنى والتعاون جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، ذكرت المدير المالي لمؤسسة تروس مصر للتنمية إحدى المؤسسات الأهلية العاملة على تنمية المجتمع وتهدف إلى دراسة الاحتياجات واقتراح المشروعات التنموية والتنسيق مع الجهات المعنية، أن المؤسسة أطلقت مبادرة تحت شعار "تناغم " تهدف إلى خلق نموذج قابل للتعميم لتكاتف جهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهات الحكومية لاختيار مركز بالمحافظة ليكون نموذج يحتذى به.