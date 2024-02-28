الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير تعليم نجع حمادى يتابع جاهزية قاعات القوافل التعليمية غدًا

وزارة التعليم
وزارة التعليم

أجرى الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمالي قنا، جولة تفقدية، اليوم الأربعاء، للقاعات المخصصة لتنفيذ القوافل لطلاب وطالبات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، بمدينة نجع حمادي، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات غدًا الخميس، وبعد غد الجمعة 1 مارس.

وشملت جولة مدير عام الإدارة، التفقدية القاعات التي ستجري بها القوافل التعليمية، وهي قاعة لازورد بشارع 15 مايو بمدينة نجع حمادي، وقاعة نقابة المعلمين بميدان العروسة بكورنيش النيل بمدينة نجع حمادي، ومسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية بطريق مصر أسوان السريع، ومسرح مدرسة نجع حمادي الصناعية الميكانيكية العسكرية، بطريق مصر أسوان السريع.

وأكد الدكتور عفت محمد وزيري، أن القاعات المخصصة للقوافل التعليمية، تم تجهيزها بكل ما يلزم تنفيذ القوافل التعليمية، وأن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شكَّلت مجموعات عمل مكونة، من التطوير التكنولوجي، والعلاقات العامة، والأمن، والإحصاء، ومختلف الأقسام، لأعمال التنظيم والتجهيز للقاعات، وجرى تهيئتها لاستقبال  نخبة من خبراء المواد الدراسية بوزارة التربية والتعليم، والطلاب والطالبات بإدارات شمال قنا التعليمية.

وأشار مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية إلى أنه تم تخصيص قاعة نقابة المعلمين بنجع حمادي، لاستقبال طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، بينما يتم استقبال طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، بقاعات لازورد، والثانوية الزراعية، والثانوية الصناعية.

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