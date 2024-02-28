الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يوجه بتطور مستويات الأداء فى حل شكاوى المواطنين

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، صباح اليوم الأربعاء، المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا استقبل اليوم 76 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتمت مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها، بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

من جانبه وجه محافظ قنا، المسئولين، بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنون الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، ما أسهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا شكاوى المواطنين

مواد متعلقة

روائح رمضان تهل فى قنا.. الفوانيس والبهجة تزين شوارع الصعيد (صور)

خلال استقباله السفير البريطانى.. الداودى يستعرض الفرص الاستثمارية فى قنا

إصابة 9 جراء انقلاب سيارة ميكروباص في جنوب قنا

يوفر فرص العمل للشباب.. محافظة قنا بصدد تنفيذ مشروع إنشاء مركز خدمي حضاري

قنا تعلن بيع فسائل نخيل الحياني والبرحي والمجدول للعام الجاري

"التعليم الأخضر منهجية حياة".. لقاء توعوي لوحدة الدعم والتواصل بـ"تعليم نجع حمادي"

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

الأهلي يتحدث عن لقطة بكاء طاهر في لقاء بلدية المحلة

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية