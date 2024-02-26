قنا تعلن بيع فسائل نخيل الحياني والبرحي والمجدول للعام الجاري

أعلنت محافظة قنا، عن بيع فسائل نخيل الحياني والبرحي والمجدول للعام الجاري، ضمن مشروع مزرعة غابة قنا بالمعنا لإنتاج فسائل النخيل، والمقام على مساحة 60 فدانا، بأسعار لفسائل نخيل الحياني 500 جنيه للفسيلة، وفسائل البرحى 2500 جنيها للفسيلة، و2000 جنيه لفسيلة نخيل المجدول.

وقال بيان لمكتب إعلام الديوان العام لمحافظة قنا، اليوم الاثنين، إن هذه الأسعار تقل عن مثيلاتها في المشاتل الخارجية، كما أن الفسائل تتمتع بجودة عالية وتتم معالجتها علميا وخالية من أي إصابات والتى تحظى بثقة كبيرة بين مزارعي النخيل بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار حرص محافظ قنا، على توفير فسائل النخيل بأسعار مدعمة للمزارعين، للنهوض بقطاع التمور بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتعميم زراعة أنواع النخيل الحديثة داخل المحافظة.