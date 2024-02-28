الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"مستقبل وطن" بقنا يطلق أسطول "قافلة الخير" لتوزيع كراتين رمضان

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أطلقت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمحافظة قنا، مساء اليوم، أسطول "قافلة الخير" لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا وذلك دعمًا لجهود الدولة والقيادة السياسية في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية.

وقال محمد عبدالفتاح آدم، أمين حزب "مستقبل وطن" بمحافظة قنا، خلال بيانٍ صحفي صادر عن مكتب إعلام الحزب في محافظة قنا، إن أسطول "قافلة الخير" يستهدف توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا قبيل شهر رمضان المعظم بمختلف مراكز المحافظة.

وتضم كرتونة "قافلة الخير" كميات من السلع الأساسية والضرورية التي تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين قبيل الشهر الكريم.

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