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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"استئناف قنا" تُغرم مديرة الإدارة الهندسية 1.4 مليون جنيه عن المخالفات بنجع حمادي

محكمة استئناف قنا
محكمة استئناف قنا

حكمت محكمة استئناف قنا، بتغريم مديرة الإدارة الهندسية السابقة بنجع حمادى 100 ألف جنيه عن كل مخالفة حددتها المحكمة بعد الاستئناف وشملت 14 مخالفة بواقع مليون و400 الف جنيه.

وقضت محكمة جنح نجع حمادى فى جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣/ ٣ / ٢٠٢١ فى الجنحة رقم 3566 لسنة 2020، بالحبس لمدة ثلاث سنوات بحق المهندسة صبرين فوزى فخرى، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، فضلًا عن تغريمها 100 ألف جنيه عن كل مخالفة من المخالفات العشر المنسوبة إليها وفقا لتقرير خبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

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