محافظ قنا يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود

وضع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب عبد الفتاح دنقل، والنائب محمد كمال موسى، عضوا مجلس الشيوخ، والنائب أشرف أبوالفضل، والنائب مصطفى محمود، والنائبة سحر صدقي، أعضاء مجلس النواب، وياسر حماد، رئيس مركز ومدينة قفط، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع غفير من أهالي مركز قفط وأهالى وشباب قرية البارود.

وهنَّأ محافظ قنا الحضور وكل أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى موقعة البارود، التي جسَّدت بطولة وبسالة أهالي قنا في التصدي لأسطول الحملة الفرنسية، بشجاعة سجلها التاريخ بحروف من نور، بعد أن انتصر أهالي البارود عبر أسلحة تقليدية على أسطول الحملة الفرنسية المدجج بأسلحة ثقيلة ومتطورة وذلك في الثالث من مارس بعام 1799.

وقال محافظ قنا، إن أجدادنا تمكنوا من إيقاف الغزو الفرنسي لصعيد مصر، ونجحوا في تكبيد القوات الفرنسية خسائر فادحة، وكانت تلك الهزيمة بمثابة بداية النهاية للحملة الفرنسية على الصعيد وعلى مصر بوجه عام وتخليدًا لهذه الملحمة التاريخية.

وأضاف الداودي خلال بيان صحفي صادر عن مكتب اعلام الديوان العام، أن يوم الثالث من مارس أصبح يوم للفخر والاعتزاز لأبناء قنا لما يعكسه من شموخ وشجاعة أهالي الصعيد.