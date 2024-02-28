"اقتصادية قنا" تقرر حبس شاب عامين بتهمة إزعاج الفنانة انتصار عبر "واتس آب"

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية محمد أبوالوفا وحسام عبدالباسط، وحضور إيهاب فلتس، وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار، بحبس شخص عامين وغرامة 100 ألف جنيه غيابيًا بتهمة إزعاج الفنانة انتصار عبر واتس آب.

كانت البداية في عام 2023 عندما قدمت الفنانة انتصار شكوى ضد شخص بتهمة إزعاجها عبر تطبيق "واتس آب"، حيث زعم أنه صحفي وطلبت منه إرسال كارنيه نقابة الصحفيين فلم يرسل لها ثم أرسل لها صورا غير أخلاقية بعد تعليقه على فقرة في برنامجها "نفسنة".

وتم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا والتي قضت غيابيًا بحبس المتهم عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وكفالة ألفين جنيه، بتهمة إزعاج الفنانة انتصار عبر تطبيق واتس آب.