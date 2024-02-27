الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محافظات

محافظ قنا يفتتح معرض أيادى مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة

محافظ قنا
محافظ قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، معرض أيادى مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإحياء الحرف التراثية واليدوية وتسويق منتجاتها التي تتميز بها المحافظات المصرية بهدف زيادة عدد المنتجات المعروضة والعارضين المستفيدين وتوفير فرص عمل لهم، رافقه حسن عثمان وكيل وزارة التضامن، وايمن هندى مدير عام منطقة آثار قنا.



ومن جانبه قال المحافظ، إن المعرض ضم عددا من منتجات الحرف التراثية واليدوية مثل (الفركة والفخار والمشغولات الخشبية "خشب السرسوع" والخزف والجلود وأعمال الشمع واللوحات الزيتية والإكسسوار)، ويهدف المعرض إلى دعم اصحاب الحرف لتسويق منتجاتهم التراثية والحرفية، لزائرى المعبد من السائحين والمصريين للتعرف على جمال الحرف التراثية والمصنوعات اليدوية.

وأضاف الداودي، أن منصة أيادى مصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار تعنل تنظيم عددًا من المعارض الداخلية المجانية خلال الفترة من فبراير الجاري وحتى مارس القادم  في 9 مناطق سياحية في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر واسوان وقنا وسوهاج، وذلك بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نحو الترويج لتلك المنتجات من خلال منصة أيادى مصر الالكترونية، بما يعود بالنفع علي أصحابها في التوسع بمشروعاتهم وتوفير فرص عمل أكبر بالمحافظات، وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة، بما يعزز قدراتهم الإقتصادية ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

كان قد استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم الثلاثاء المواطنين بمكتبهما، لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

قنا معبد دندرة الأثري معبد دندرة محافظة قنا اشرف الداودي

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