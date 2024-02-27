وكيل «تعليم قنا» يستقبل وفد اللجنة الوزارية لتقييم مكتبة مدرسة النصر الاعدادية بقوص

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، إن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى، تولى إهتماما لدعم الأنشطة التربوية التى تساعد الطلاب على تنمية الوعى والإدراك الفكرى مما يزيد نسب التحصيل الدراسى لدى الطالب الذى يجيد ربط المعلومة الوسط الخارجى، مشيدا بدعم القيادة السياسية لملف التعليم خلال الخمس سنوات الماضية.

جاء ذلك خلال إستقبال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وصابر زيان مدير عام الشؤون التنفيذية والأنشطة التربوية بالمديرية وعبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، للجنة التقييم الوزارى التى ستقيم مكتبة مدرسة النصر الاعداديه بنات، التى أقامت حفلا فنىا الذى بالتزامن وتقييم مكتبة المدرسة ضمن مسابقة المكتبة النموذجية على مستوى الجمهورية.

وضمت لجنة التقييم الوزارى كلا من هالة محمد البدوى موجه عام المكتبات بمحافظة الدقهليه وجمال مسلم سليمان موجه عام المكتبات بمحافظة البحر الأحمر ورأفت عيد موجه اول المكتبات بمحافظة الشرقية، كما حضر الحفل أسامة قدوس مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وناجح عبدالحميد موجه عام المكتبات بالمديرية وعلى حزين مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بتعليم قوص وأشرف عبدالجبار موجه اول المكتبات بتعليم قوص وأمجد عقل مدير التعليم الإعدادى ومحسب حسانى نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وعزت الشريف مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة فى ضيافة محمد عابدين الحلاوى، مدير مدرسة النصر الاعداديه بنات وسماح الدميرى ورضوى الحلاوى وكيلتا المدرسة ومنى حامد العويضى مديرة مدرسة الشهداء الثانوية بنات.

وبدأ الحفل بتلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ محمد ابراهيم الخواجا ثم كلمة ترحيب من مدير الإدارة ومدير المدرسة باللجنة الوزارية المقيمه بعدها تم عرض عدد من الفقرات الموسيقية وكورال الطالبات تحت إشراف الاستاذه مارى وعرض مسرحي تحت عنوان فلسطين عربية بعدها بدأت اللجنة تقييم معرض المكتبات ومكتبة المدرسة.