السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

على هامش افتتاح المشروعات القومية..

محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف بنقادة

محافظ قنا
محافظ قنا

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة أعمال الرصف التي تمت بمدينة نقادة، ضمن خطة الرصف التي تشهدها محافظة قنا للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاع الطرق والنقل؛ وذلك للتأكد من المواصفات القياسية والفنية لأعمال الرصف، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرنامج تنمية صعيد مصر.

وعلى هامش الجولة، قام محافظ قنا بالمرور على عدد من محال ببع اللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة ومنافذ بيع السلع الغذائية للوقوف على مدى التزام التجَّار بالأسعار المقررة، في إطار استعدادات محافظة قنا لاستقبال شهر رمضان.

من جهته، وجَّه محافظ قنا، المسؤولين بتكثيف الحملات التموينية على كل السلع، وضبط الأسواق، للتصدي لمحتكري السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

قنا محافظ قنا محافظة قنا مركز نقادة العيد القومي لقنا احتفالات العيد القومي

مواد متعلقة

"مستقبل وطن" بقنا يطلق أسطول "قافلة الخير" لتوزيع كراتين رمضان

محافظ قنا يوافق على مد فترة تجديد الحضانات 6 أشهر لحين توفيق أوضاعها

محافظ قنا يوجه بتطور مستويات الأداء فى حل شكاوى المواطنين

"استئناف قنا" تُغرم مديرة الإدارة الهندسية 1.4 مليون جنيه عن المخالفات بنجع حمادى

وكيل «تعليم قنا» يستقبل وفد اللجنة الوزارية لتقييم مكتبة مدرسة النصر الاعدادية بقوص

محافظ قنا يفتتح معرض أيادى مصر للصناعات الحرفية والتراثية بمعبد دندرة

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود