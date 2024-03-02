محافظ قنا يتفقد أعمال الرصف بنقادة

على هامش افتتاح المشروعات القومية..

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللجنة المختصة باستلام الطرق الإقليمية بنطاق المحافظة أعمال الرصف التي تمت بمدينة نقادة، ضمن خطة الرصف التي تشهدها محافظة قنا للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية في قطاع الطرق والنقل؛ وذلك للتأكد من المواصفات القياسية والفنية لأعمال الرصف، تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرنامج تنمية صعيد مصر.

وعلى هامش الجولة، قام محافظ قنا بالمرور على عدد من محال ببع اللحوم الطازجة والخضروات والفاكهة ومنافذ بيع السلع الغذائية للوقوف على مدى التزام التجَّار بالأسعار المقررة، في إطار استعدادات محافظة قنا لاستقبال شهر رمضان.

من جهته، وجَّه محافظ قنا، المسؤولين بتكثيف الحملات التموينية على كل السلع، وضبط الأسواق، للتصدي لمحتكري السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.