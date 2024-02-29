الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

انطلاق القوافل التعليمية المجانية في قنا

القوافل التعليمية
القوافل التعليمية

تابع الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اليوم الخميس، بدء انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بالأكاديمية المهنية للمعلمين ونادى قنا الاجتماعي.

جاء ذلك وفقًا للتعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حيث انطلقت اليوم بدء أعمال القوافل التعليمية وتستمر غذًا الجمعة 1 مارس في إدارتيّ قنا ونجع حمادي.

وأكد وكيل الوزارة، خلال بيان صحفي، أن تلك القوافل تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة حيث تم تخصيص قاعات الأكاديمية المهنية للمعلمين لطلاب المرحلة الثانوية وقاعة النادي الاجتماعي لطلاب الشهادة الإعدادية. 

وتضم نخبة من أكفأ معلمي ومستشاري المواد الدراسية لمواجهة الدروس الخصوصية، ولتخفيف العبء عن أولياء الأمور، في قرى "حياة كريمة"، ولاقت إقبالًا كبيرًا من طلاب الشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية وأنه بالإضافة لتدريب طلاب الثانوية على نظام الأسئلة الجديد لامتحانات الثانوية العامة واطلاعهم على مفاتيح المراجعات النهائية، وأساليب الامتحانات قبل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة يونيو المقبل.

وأضاف أنه تم نقل طلاب مدارس إدارات (قوص ونقاده وقفط) لمقر القوافل التعليمية في قاعات إدارة قنا التعليمية، وطلاب إدارات (دشنا والوقف ونجع حمادى وفرشوط وابوتشت) بقاعات إدارة نجع حمادي التعليمية؛ وذلك لشرح المواد الدراسية لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لجميع الطلاب.

كما نصح أبنائه الطلاب بالالتزام بالانضباط داخل القاعات المخصصة لإلقاء المحاضرات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات المحاضرين خلال  فعاليات القافلة والتي تستمر حتى مساء الغد الجمعة.

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