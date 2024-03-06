قنا تعلن عن مواعيد غلق المحال التجارية خلال شهر رمضان (تفاصيل)

أعلنت محافظة قنا، عن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

وقال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا،إن المواعيد المشار إليها لا تخضع علي محال البقالة والسوبر ماركت، وبيع الفواكة والخضراوات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، والمخابز والأفران.



ومن جانبه، وجه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، خلال بيان صحفي صادر عن مكتب إعلام قنا اليوم الأجهزة التنفيذية بضرورة متابعة تطبيق قرار غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم خلال شهر رمضان المبارك بكل حزم والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بتفعيل لجان المتابعة للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مناشدًا أصحاب المحال التجارية والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

كان قد أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، عن البدء في توزيع بونات شراء مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة قنا، بقيمة 500 ألف جنيه، في صورة قسائم شراء مواد غذائية يتم توزيعها عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك فى إطار المسؤلية المجتمعية للبنك الزراعى المصرى.