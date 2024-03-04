الإثنين 04 مارس 2024
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تعليم قنا تخصص رقم هاتف للتواصل مع أولياء أمور طلاب الدمج

وزارة التعليم
وزارة التعليم

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا تخصيص رقم محمول وتفعيل خدمة الواتس أب لتيسير تعامل إدارة التربية الخاصة بالمديرية مع أسر وذوي طلاب الدمج وإجابة أي استفسارات تتعلق بالأوراق المطلوبة والطلبات المقدمة والامتحانات، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم  باتاحة الخدمات المقدمة إلى أولياء أمور طلاب الدمج.

وأضاف مدير تعليم قنا أن الرقم المخصص لتقديم تلك الخدمة هو 01004805345، ويمكن لأولياء الأمور أن يرسلوا أسئلتهم وطلباتهم عبر الواتس اب لهذا الرقم، وسيتم الإجابة والرد بشكل سريع من أجل تخفيف عبء التنقل والتردد على ديوان المديرية لأهالي الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وتشجيعهم على إلحاق أولادهم بالمدارس المجهزة لاستقبال الطلاب من ذوي القدرات الخاصة وتنمية نقاط القوة لديهم.

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