الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شاب يقتل والده بسبب الميراث في نقادة بقنا

جثة
جثة

لفظ مُسن أنفاسه الأخيرة، اليوم، على فراش مستشفى قنا الجامعي متأثرًا بإصابته بطلق ناري على يد نجله في قرية حاجر دنفيق، مركز نقادة، غربي محافظة قنا. 

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا منذ أيام من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع خمسيني وإصابة شقيقه بطلقات نارية في حاجر دنفيق مركز نقادة. 

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نقادة تحت إشراف اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية وتبين بعد الفحص أن شاب قتل عمه يُدعى محمود عيسى نوح، يبلغ من العمر 55 عامًا، وأصاب والده محمد عيسي نوح، يبلغ من العمر 57 عامًا، بطلقات نارية بسبب خلافات مالية بقرية حاجر دنفيق مركز نقادة.

وبعد أيام من محاولة علاج المجني عليه المصاب لفظ أنفاسه الأخيرة على فراش مستشفى قنا الجامعي ليلحق بشقيقه بطلقات نارية على يد نجل المجني في قرية حاجر دنفيق مركز نقادة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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