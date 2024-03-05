ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب سيارة بيجو لـ 7 جثث فى قنا

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة بيجو داخل ترعة، اليوم الإثنين، إلى 7 جثث ومصاب تم انتشالهم من المياه من وجارٍ البحث عن آخرين داخل المياه بقرية الطويرات، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في قرية الطويرات بدائرة مركز قنا.

وأسفرت الواقعة حتى الآن عن انتشال 7 جثث من المياه ومصاب تقرر نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي، وجارٍ البحث عن الضحايا الآخرين من قبل الأجهزة الأمنية لنقلهم إلى المستشفى جراء انقلاب سيارة ملاكي في المياه بقرية الطويرات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.