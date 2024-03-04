محافظ قنا يدشن برنامج "أسرة" لنشر ثقافة الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برنامج “أسرة” الذي يهدف إلى دعم وتنمية الثقافة الصحية للأسرة القنائية، وذلك ضمن خطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، مثل الزواج المبكر وختان الإناث والتسرب من التعليم.

يأتي هذا البرنامج كجزء من مشروعات وزارة الصحة والسكان، ويتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويتم تنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

حضر الإطلاق الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور محمد أبو نار رئيس فريق عمل برنامج "أسرة"، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا أن قطاع الصحة والسكان يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان جودة الخدمات المقدمة، وذلك بما يتوافق مع رؤية مصر 2030. كما أشاد ببرنامج "أسرة" ودوره في دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها للتخطيط والاختيار الصحيح في حياتها الإنجابية، وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى دعم النشء والشباب ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم عبر قنوات معلوماتية حديثة.

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن قطاع الصحة والسكان يأتي على رأس اهتمامات القيادة السياسية؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان جودة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيد ببرنامج "أسرة" والقائمين عليه، لما يمثله من قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة؛ للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات الخاطئة، كما يهدف برنامج "أسرة" إلى دعم صحة الأسر وتنمية معلوماتها ومهاراتها لكي تساعدهم على التخطيط والاختيار الطوعي الصحيح لحياتهم الإنجابية وزيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بالإضافة إلى دعم النشء والشباب والارتقاء بالوعي الصحي لهم من خلال قنوات معلوماتية حديثة تتيح لهم الوصول لمعلومات تؤهلهم لحياة صحية.

وأضاف الدكتور محمد أبو نار رئيس فريق عمل برنامج " أسرة "، أن اختيار أماكن عمل المشروع بمحافظة قنا، تم طبقا لمؤشرات تنموية "صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا"، وسيتم تنفيذ البرنامج على مدار 3 أعوام في إدارت قوص بعدد 34 وحدة، ونقادة عدد 12 وحدة،والوقف عدد 7 وحدات بالاضافة الي تنفيذ البرنامج في وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الصحية الاولية عدد 6 وحدات ليصبح إجمالى عدد الوحدات التى سيعمل بها برنامج " أسرة " 77 وحدة صحية.

كما يتم تدريب الاطباء والتمريض بالعيادات المتنقلة بادارات قوص ونقادة والوقف وعددهم 3 عيادات.

وأكد "عباس" أن أهم التدخلات التي سيقوم بها برنامج " أسرة " على مستوى المحافظة، والإدارات الصحية، هي " تنفيذ دورات تدريب المدربين من مديرية الصحة والسكان، وغيرهم من المسؤولين المعنيين على مستوى المحافظة، والإدارات الصحية التابعة لها، وتتضمن برامج تدريب المدربين بناء قدرات فرق الإشراف بالمحافظة، والإدارات التابعة لها، وتنفيذ وإدارة حملات التوعية، وتغيير السلوك المحلية، وتدريب فرق الإشراف على مهارات الإشراف التيسيرى، بالإضافة إلى مساعدة كوادر المحافظة والإدارات الصحية، والتي تم بناء قدراتها على توسيع نطاق أنشطة برنامج أسرة، وتكرارها بالإدارات الأخرى التي لا يعمل بها البرنامج.