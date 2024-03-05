محافظ قنا يفتتح أعمال رفع كفاءة محطة مياه شرب الحميدات بتكلفة 55 مليون جنيه

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة وتشغيل محطة مياه شرب الحميدات بمدينة قنا، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بقدرة 200 ل / ث بتكلفة تزيد عن 55 مليون جنيه.

ورافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

ومن جانبه، قال محافظ قنا إن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها، من خلال المشروعات التنموية والخدمية المختلفة التي يتم تنفيذها على مستوى قرى المحافظة، لتحسين معيشة المواطنين، مؤكدًا أن محافظة قنا شهدت تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية لتوفير بنية تحتية متكاملة بكافة القرى.

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، أن مشروع رفع كفاءة تشغيل محطة الحميدات تم تنفيذه بطاقة 2٠٠ لتر / ثانية بنسبة حوالى 40 % لخدمة 120 ألف نسمة بمدينة قنا، مشيرًا إلى أنه تم تعديل منظومة العمل بالمحطة، حيث تم الجمع بين المحطة المدمجة والسطحية لتحسين جودة المياه وتحسين كفاءة الانتاج من خلال رفع كفاءة منظومة الكلور وتركيب منظومة إنذار تسريب وإعدام لغاز الكلور بما يحافظ على سلامة العاملين والمواطنين قاطني المنطقة السكنية المحيطة بالمحطة.

في سياق آخر، كان قد دشن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برنامج "أسرة"؛ لدعم وتنمية ونشر الثقافة الصحية السليمة للأسرة القنائية، وذلك ضمن خطة الدولة للحد من المشكلة السكانية، وما يتعلق بهذه القضية من الزواج المبكر، وختان الإناث، والتسرب من التعليم، وغيرها من القضايا التي تُعيق حركة التنمية، كأحد مشروعات وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفذه هيئة باث فايندر إنترناشونال بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور محمد أبو نار رئيس فريق عمل برنامج "أسرة "، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.