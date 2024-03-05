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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أنقذت رضيعها وماتت.. غرق ربة منزل فى ترعة بنجع حمادى

غرق ربة منزل في ترعة
غرق ربة منزل في ترعة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم الثلاثاء، غرقًا في ترعة بقرية الرئيسية بنجع حمادي،  شمالي محافظة قنا وأخطرت النيابة العامة بقنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  بمصرع ربة منزل غرقا في ترعة بقرية الرئيسية بنجع حمادي.

أسفر ذلك عن مصرع إيمان أحمد عبد العاطي، 25 عاما، بعد غرقها في الترعة بقرية الرئيسية.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفاة، رأت رضيعها البالغ من العمر عاما ونصف سقط في الترعة، فأنقذته من الموت، وغرقت بعدها لتلقى مصرعها.

انتقلت قوة أمنية إلى مقر البلاغ، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المستشفى.

ارتفع عدد ضحايا انقلاب سيارة داخل ترعة

وفي سياق آخر، كان قد ارتفع عدد الضحايا في حادث انقلاب سيارة بيجو داخل ترعة، بقرية الطويرات، التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة،  مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد،  مدير مرفق اسعاف قنا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة في قرية الطويرات بدائرة مركز قنا، بينهم 3 أطفال و4 سيدات ورجل.

وأسفرت الواقعة عن انتشال 7 جثث من المياه ومصاب، توفي أثناء محاولة اسعافه داخل المستشفى.

تم نقل الجثث إلى المستشفى،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على قائد السيارة.

فيما أصيب 8 أشخاص، في انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 42 على طريق قنا - سفاجا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور محمد فؤاد،  مدير مرفق إسعاف قنا،  بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 42 على طريق قنا - سفاجا.

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