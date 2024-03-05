الثلاثاء 05 مارس 2024
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محافظات

محافظ قنا وسفيرة النرويج يبحثان التعاون في مجال الطاقة النظيفة

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي من الحدث

استقبل اللواء أشرف الداودي،، محافظ قنا، صباح اليوم، بمكتبه هيلدا كليمتسدال سفير دولة النرويج بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الطاقة النظيفة.

ورحب محافظ قنا بالسفيرة النرويجية، مشيدا بعمق العلاقات بين البلدين، خاصه في ظل تحقيق  التعاون مع الجانب النرويجى بالاستثمار فى مجال الطاقة النظيفة، بما يعزز من فرص العمل.

ومن جهتها، أعربت السفيرة النرويجية، عن سعادتها البالغة بحفاوة الاستقبال، واعتزاز بلادها الدائم بالتعاون مع مصر في المجالات المختلفة، وتقديم الدعم للاستفادة من خبرات الجانب النرويجي في مجال الطاقة النظيفة، مشيدة بالوضع التنموي الذي وصلت له المحافظة، ومشروعات الطاقة المنفذة في مصر بواسطة شركة سكاتك النرويجية. كما اعربت عن رغبة بلادها فى التعاون مع محافظة قنا في مجالات الطاقة النظيفة للاستفادة من خبرات الجانب النرويجي.

وفى نهاية اللقاء، قدم محافظ قنا، بعض الهدايا التذكارية المعبرة عن التراث القنائي للسفيرة النوريجية والوفد المرافق لها.

وفي سياق آخر، كان قد افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم، أعمال رفع كفاءة وتشغيل محطة مياه شرب الحميدات بمدينة قنا، تزامنا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، بقدرة 200 ل / ث بتكلفة تزيد عن 55 مليون جنيه، رافقه الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط بالديوان العام.

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