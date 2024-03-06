الأربعاء 06 مارس 2024
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محافظات

محافظ قنا يعلن بدء توزبع بونات شراء مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، البدء في توزيع بونات شراء مواد غذائية للفئات الأولى بالرعاية بمحافظة قنا، بقيمة 500 ألف جنيه في صورة قسائم شراء مواد غذائية يتم توزيعها عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار المسؤلية المجتمعية للبنك الزراعي المصري. 


وأضاف "الداودي"، أنه سوف يتم توزيع 20 دفتر بواقع 50 بون لكل دفتر بقيمة شرائية تبلغ 500 جنيه سيتم صرفها من خلال المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للمواد الغذائية.


ومن جانبه، ثمن محافظ قنا، جهود البنك الزراعي المصري انطلاقًا من دوره المجتمعي لخدمة المجتمع، معربًا عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الدعم لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

وكان قد استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، صباح اليوم الأربعاء، المواطنين بمكاتبهم، لبحث شكواهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا استقبل اليوم 168 مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورًا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ومن جانبه، وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

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