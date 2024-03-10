مصرع طفلة أثناء عودتها من المدرسة فى قرية "هو" بنجع حمادى

لقيت طفلة عمرها 10 سنوات، مصرعها اليوم الأحد، وذلك بسبب حادث تصادم دراجة بخارية بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك أثناء عودتها إلى منزلها من المدرسة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى نجع حمادي، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة في الواقعة.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع الطفلة ملك محمد عبدالعال، تبلغ من العمر 10 سنوات، بسبب حادث تصادم دراجة بخارية، خلال عودتها من المدرسة إلى منزلها بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي شمال محافظة قنا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.