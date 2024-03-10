10 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية كرم عمران، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور فيما قد أخطرت النيابة العامة في محافظة قنا لتولي التحقيقات اللازمة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية كرم عمران مركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص جار نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قرية كرم عمران، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.