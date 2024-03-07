الخميس 07 مارس 2024
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محافظات

محافظ قنا: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين على الأراضي الزراعية

محافظة قنا
محافظة قنا

أكد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أهمية تضافر وتكثيف الجهود في العمل بين كل الجهات المعنية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها من خلال المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز، ومنظومة المتغيرات المكانية، ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ قنا، لمناقشة الإجراءات اللازمة، للتصدي للممارسات غير القانونية للتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، حماية للأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية، وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من رصد للتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، فضلًا عن استعراض الجهود المبذولة، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

كما شدد محافظ قنا، على ضرورة إزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون، موضحًا أن قطاع الزراعة في مقدمة أولويات القيادة السياسية، نظرًا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي.

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