الإثنين 11 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شاب يقتل زوجته ويصيب نفسه بطلق ناري "على السحور" في قنا

طلق ناري
طلق ناري

قتل شاب زوجته وحاول إنهاء حياته بطلق ناري، فجر اليوم الإثنين، في قرية حمرادوم، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وانتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الواقعة.

كانت البداية عندما بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بالعثور على جثة سيدة وزوجها مصاب داخل منزل في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة تحت إشراف اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، وتبين بعد الفحص أن شخص يُدعى “ع.ح.ع”، قتل زوجته بطلق ناري ثم حاول إنهاء حياته بعدها بذات الطريقة في فجر أول أيام شهر رمضان الكريم، في قرية حمرا دوم مركز نجع حمادي.

جاري نقل الجثة والمصاب إلى مشرحة مستشفى بهجورة تحت تصرف الجهات المختصة، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب ارتكاب الجريمة بعد تحرير المحضر.

وفاة طفلة عمرها 10 سنوات

في سياق آخر، كان قد لقيت طفلة عمرها 10 سنوات، مصرعها اليوم الأحد، وذلك بسبب حادث تصادم دراجة بخارية بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك أثناء عودتها إلي منزلها من المدرسة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى نجع حمادي.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع الطفلة، ملك محمد عبدالعال، تبلغ من العمر 10 سنوات، بسبب حادث تصادم دراجة بخارية، خلال عودتها من المدرسة إلي منزلها بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادي.

فيما قد تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

قنا امن قنا رمضان نجع حمادي أدباء محافظة قنا

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