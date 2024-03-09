السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير "تعليم قنا" يفتتح معرض الأنشطة التربوية فى قفط

الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد

افتتح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المعرض الختامي للأنشطة التربوية لإدارة قفط التعليمية والذي أقيم بمدرسة قفط الثانوية المشتركة.

وبرع تلاميذ إدارة قفط التعليمية في تقديم مجموعة من الفقرات لرياضة الكاراتيه وكذلك الفقرات الفنية والمسرحية الهادفة التي تغرس قيم الولاء للوطن وتعزز مفاهيم التآخي والسلام والمساواة وتحذر من التنمر.

كما استعرض الوكيل وضيوفه معارض النوادي الاستكشافية والتربية الفنية والمجال الصناعي والتربية الاجتماعية والتربية البيئية والإعلام التربوي والتربية النفسية والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلي ونوادي العلوم، حيث أشاد مدير تعليم قنا بالمعروضات التي نفذها الطلاب تحت إشراف منى النجار مدير الأنشطة التربوية بإدارة قفط والتوجيهات المختصة والتي تناقش مشكلات المجتمع كالتنمر الاليكتروني وتسخير التكنولوجيا والمحافظة على البيئة وإعادة تدوير المخلفات، وعرضت  الأعمال رؤى وأفكار توضح مدى تفاعل الطلاب مع تلك المشكلات ومساهماتهم في التوعية بها والتعامل معها.

 ووجه الوكيل إلى اضطلاع مدارس التعليم الزراعي وأقسام الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والفنية بمدارس التعليم العام بدورها في خدمة المجتمع  والتكاتف من أجل إقامة معرض لعرض ثمار عمل المديرية من منتجات الألبان والعسل والمربات والمخللات وأشغال المدارس الفنية الزخرفية  ، وعرضها بأسعار لا تزيد عن حجم التكلفة مساهمة من المديرية في تخفيف العبء عن كاهل الأسر في مطلع الشهر الفضيل.

وفي ختام العرض الرياضي والفني  كرم الوكيل والحضور طلاب مدرسة قفط الثانوية المشتركة ومدير عام الإدارة ومدير المدرسة والاخصائي الاجتماعي المشرف على الطلاب الحاصلين على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلاب التي أعلنت بالوزارة خلال شهر فبراير.

قنا تعليم قنا وكيل تعليم قنا أخبار محافظ قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا وسفيرة النرويج يبحثان التعاون في مجال الطاقة النظيفة

أنقذت رضيعها وماتت.. غرق ربة منزل فى ترعة بنجع حمادى

محافظ قنا يفتتح أعمال رفع كفاءة محطة مياه شرب الحميدات بتكلفة 55 مليون جنيه

ارتفاع حصيلة ضحايا انقلاب سيارة بيجو لـ 7 جثث فى قنا

الأكثر قراءة

تغريم شيرين عبدالوهاب 5 آلاف جنيه فى قضية شهيرة

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

عاجل| واشنطن بوست: المسجد الأقصى تحول لبرميل بارود

محمد صلاح: يومًا ما سأرحل عن ليفربول.. وفوجئت برحيل كلوب

صفقة أوروبية.. التفاصيل الأخيرة فى تعاقد الأهلى مع بديل محمد عبدالمنعم

شرف الشهادة.. زوجة عماد الركايبى تروى لـ"الدستور" قصة بطولته: فاز بما تمنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

تساو جينغ نيان

الجذور الثقافية للفكر الديمقراطى فى الصين

حسين دعسة

ماذا يرى معهد واشنطن فى أسرار حلول الأزمة الاقتصادية فى مصر؟

عبدالوهاب الحمادي

الرثاء الخفى من منصور إلى عاصى الرحبانى

ماجد حبته

ويبقى أثر الشهداء.. طبعًا

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى

حماس تعلن أسماء 4 محتجزين قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية

10 شهداء بينهم أطفال فى قصف الاحتلال منزلًا غرب مخيم النصيرات