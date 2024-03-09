مدير "تعليم قنا" يفتتح معرض الأنشطة التربوية فى قفط

افتتح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المعرض الختامي للأنشطة التربوية لإدارة قفط التعليمية والذي أقيم بمدرسة قفط الثانوية المشتركة.

وبرع تلاميذ إدارة قفط التعليمية في تقديم مجموعة من الفقرات لرياضة الكاراتيه وكذلك الفقرات الفنية والمسرحية الهادفة التي تغرس قيم الولاء للوطن وتعزز مفاهيم التآخي والسلام والمساواة وتحذر من التنمر.

كما استعرض الوكيل وضيوفه معارض النوادي الاستكشافية والتربية الفنية والمجال الصناعي والتربية الاجتماعية والتربية البيئية والإعلام التربوي والتربية النفسية والتربية الزراعية والاقتصاد المنزلي ونوادي العلوم، حيث أشاد مدير تعليم قنا بالمعروضات التي نفذها الطلاب تحت إشراف منى النجار مدير الأنشطة التربوية بإدارة قفط والتوجيهات المختصة والتي تناقش مشكلات المجتمع كالتنمر الاليكتروني وتسخير التكنولوجيا والمحافظة على البيئة وإعادة تدوير المخلفات، وعرضت الأعمال رؤى وأفكار توضح مدى تفاعل الطلاب مع تلك المشكلات ومساهماتهم في التوعية بها والتعامل معها.

ووجه الوكيل إلى اضطلاع مدارس التعليم الزراعي وأقسام الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والفنية بمدارس التعليم العام بدورها في خدمة المجتمع والتكاتف من أجل إقامة معرض لعرض ثمار عمل المديرية من منتجات الألبان والعسل والمربات والمخللات وأشغال المدارس الفنية الزخرفية ، وعرضها بأسعار لا تزيد عن حجم التكلفة مساهمة من المديرية في تخفيف العبء عن كاهل الأسر في مطلع الشهر الفضيل.

وفي ختام العرض الرياضي والفني كرم الوكيل والحضور طلاب مدرسة قفط الثانوية المشتركة ومدير عام الإدارة ومدير المدرسة والاخصائي الاجتماعي المشرف على الطلاب الحاصلين على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلاب التي أعلنت بالوزارة خلال شهر فبراير.