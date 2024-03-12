الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بالجمعية التعاونية الاستهلاكية

محافظ قنا
محافظ قنا

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء معرض «أهلًا رمضان»  بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، فى إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

 رافقه فى الافتتاح حسن محمد القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي  وأحمد أبو الصفا مدير عام الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا وبدر أبو الصفا مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية بقنا وعلي غريب مدير إدارة التعاون بديوان عام المحافظة.

وقال محافظ قنا، إن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في المحال التجارية،فهو يقام للعام الثامن علي التوالي بلجمعية التعاونية الاستهلاكية،كما تتولي إدارة التعاون الاشراف عليها للتأكد من توافر جميع السلع ، ومدى التزام العارضين بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والمحافظة.

وأضاف الداودي، أن محافظة قنا والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضي، والتجهيزات اللازمة للمعارض، لتشجيع كبار التجار على إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من معارض «أهلا رمضان» بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار تجار السلع.

وكان قد شهد اللواء أشرف الداودي، تسليم ألف كرتونة من المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجا، تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك، مقدمة من مصنع اسمنت نهضة قنا، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لضمان وصول المساعدات للمستحقين، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومجدي توفيق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصنع.

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