الجمعة 08 مارس 2024
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محافظات

بتكلفة 1.8 مليون جنيه.. نائب محافظ قنا يفتتح مسجد الجيار بقرية السلامية

اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي محافظ قنا

شهد الدكتور حازم عمر نائبًا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الجيار بقرية السلامية التابعة لمركز نجع حمادي.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، رافقه الشيخ ماهر علي جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، وحسن محمد القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفتحي قنديل وخالد خلف الله عضوا مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي وجمع غفير من أهالي قرية الجيار.

وأعرب نائب محافظ قنا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد ويثيبهم خير الجزاء ويجعله في ميزان حسناتهم.

وأكد "عمر" على اهتمام الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية، فضلًا عن إضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا أنه تم إنشاء مسجد الخير بالجهود الذاتية على مساحة 310 أمتار بتكلفة إجمالية بلغت مليونًا و800 ألف جنيه، وأن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد الجديدة على مستوى مدن المحافظة المختلفة.

قنا افتتاح مسجد مسجد السلامية نجع حمادي محافظ قنا

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