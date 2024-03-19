الثلاثاء 19 مارس 2024
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محافظات

نائب محافظ قنا يشهد الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان بمسجد عبد الرحيم القنائي

محافظة قنا
محافظة قنا

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، احتفال ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، نائبًا عن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى، بحضور حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور ماهر جبر وكيل وزارة أوقاف قنا، والشيخ تاج الدين أبوالوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، ولفيف من المواطنين من أبناء المحافظة.

ومن جانبه قال نائب محافظ قنا، إن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعًا نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار، مؤكدًا الدور الوطني والبطولي الذي لعبته القوات المسلحة في الحرب والسلام للعبور بمصر إلى بر الأمان، والدور الذي مازالت تقدمه والتضحيات العظيمة، التي لا تتوانى عنها لينعم المصريون بحياة آمنة ومستقرة، وتحقيق التنمية والرخاء والدفع بعجلة البناء إلى الأمام.

بدأ الاحتفال بالاستماع إلى آيات من القرآن الكريم للشيخ عبد السلام إبراهيم، ثم كلمة أوقاف قنا ألقاها الدكتور محمد محمود امام المسجد، التى تحدث فيها عن فضل شهر رمضان على الأمة العربية والإسلامية والدروس المستفادة من انتصار المصريين فى ذكرى العاشر من رمضان والتى تزامنت مع انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مشيدا بدور القوات المسلحة فى التصدى لأى عدوان وحفظ الأمن والأمان، والدفع بعجلة التنمية والبناء إلى الأمام، واختتم الحفل بعدد من الابتهالات والتواشيح الدينية، والتى انشدها المبتهل الشيخ علاء أحمد إمام خطيب بالأوقاف.

وتجدر الإشارة إلى اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا قد ناقش احتياجات مركزي نجع حمادي وقنا استعدادا لبدء المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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