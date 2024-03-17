الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس "الوحش" أخطر تاجر مخدرات فى قنا

حمله أمنية
حمله أمنية

قررت النيابة العامة في قنا، اليوم الأحد، حبس أحد أكبر تجار المخدرات، بعد أن تم القبض عليه مساء أمس، وبحوزته كمية من المخدرات والأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، في القبض على "الوحش" من كبار تجار المخدرات في مركز قفط جنوبي قنا.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، بشن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام قضائية بقرى دائرة المركز.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد إسلام عزت، رئيس مباحث شرطة قفط، والنقيب حسين عياد والنقيب عمرو عبدالحفيظ معاوني مباحث، من القبض على متهم شهرته "الوحش" هارب من حكم بالمؤبد و3 ضبط وإحضار في قضايا جنائية وكان بحوزته بندقية آلية و20 طلقة و3 طرب حشيش، و13 كيس شابو، و26 كيس بانجو، وربع كيلو هيروين.

تم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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